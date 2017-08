El Verdadero Javier C.

En relación a lo que está sucediendo en el sector salud del gobierno de Chihuahua, la empresa Egro de la que antes nadie sabía de su existencia, la otorgación de contratos sin licitar y la venta de medicamentos a precios inflados, todo con el fin de presuntamente obtener ganancias multimillonarias en lo que tendría que considerarse necesariamente como enriquecimiento ilícito cobijado en un acto de corrupción suprema, hay que recordar y darse cuenta de que ya desde que empezó este año 2017 a principios de enero apareció en internet un articulo elaborado por un brillante articulista que correctamente advirtió que ésto terminaría sucediendo, o sea corruptelas y enriquecimiento ilícito de Javier Corral a través de la compra a precios inflados de medicamentos vendidos al gobierno del estado, y el negro vaticinio formulado por ese articulista que parece estar bien informado se está cumpliendo al pie de la letra.

El artículo se titula “Legado de Corrupcion” y fue elaborado por alguien que dice llamarse Víctor Olague, el cual tiene una lista de otros trabajos muy interesantes que se han publicado y están disponibles en internet.

El vaticinio de Victor Olague que se ha cumplido al pie de la letra no es lo único de llamar la atención. El mismo articulista ha denunciado que los viajes de Javier Corral a Sinaloa no deben ser tomados como simples viajes de recreo, supuestamente en estos viajes a la tierra en donde el Cartel de Sinaloa es rey el gobernador Javier Corral se ha estado entrevistando y ha estado entrando en contactos con lideres supremos de uno de los mas poderosos carteles de la droga para garantizarles preferencias y trato especial en forma parecida a las preferencias y el trato especial que se presume que Francisco Barrio le dió al Cartel de Ciudad Juarez cuando era gobernador en Chihuahua.

La violencia extrema y el recrudecimiento de las guerras entre los carteles que se esta dando en Chihuahua tendria entonces como explicacion logica que los otros carteles a los cuales se les quiere hacer a un lado ya se dieron cuenta de tales arreglos y la respuesta que estan dando es de hecho una lucha por su propia superviviencia, y si esto es así en efecto entonces la cosa se va a poner mil veces peor.

Pero además de ligar a Javier Corral en tratos con un poderoso cartel de drogas, el mismo articulista Victor Olague ha presentado la hipótesis de una presunta autoria intelectual del asesinato de la periodista Miroslava Breach que le asignaría directamente la culpa al gobernador Javier Corral, asesinato presuntamente llevado a cabo a traves de sicarios del mismo cartel con el cual el gobernador Javier Corral debe de estar ya en tratos, y el objetivo del asesinato de Miroslava Breach seguido de amenazas directas de muerte a toda la gente que laboraba en el periodico Norte incluido el mismo propietario Oscar Cantu sería amedrentar a dicho medio de comunicacion lo suficiente como para obligarlo a cerrar sus puertas.

Si esta hipótesis presentada por el articulista Victor Olague en su trabajo “¡Chihuahua, despierta y levántate!” es cierta, entonces el asesinato de Miroslava Breach jamás va a ser esclarecido por más que lo exijan los reporteros y comunicadores de Chihuahua y de México, al menos no mientras Javier Corral sea el gobernador de Chihuahua, y mientras tanto se puede dar por hecho de que no habra nadie en todo Chihuahua que tenga los pantalones para interponer una denuncia ante la PGR en contra del gobernador Javier Corral pidiendo que se le investiguen a Javier Corral no solo sus presuntos nexos con la delincuencia organizada empezando la investigación con el proposito de sus viajes a Sinaloa y la gente con la que se ha estado viendo allá sino también su presunta autoria intelectual en el asesinato de una periodista que trabajaba en un periódico cuyos reportajes ya les estaban ocasionando muchos dolores de cabeza a Javier Corral.

Al final del trabajo “Chihuahua, Despierta y Levantate” el Sr. Victor Olague ha retado al gobernador Javier Corral a un encuentro cara a cara abierto a todos los medios de comunicacion para darle a Javier Corral la oportunidad de poder desmentir publicamente a Victor Olague y ponerlo en ridículo, pero dejando en claro y poniendo como condicion que el encuentro tendrá que ser llevado a cabo no en Chihuahua ni en Mexico sino en Estados Unidos, en la ciudad de El Paso; y Victor Olague le ha advertido a Javier Corral en ese trabajo que tiene nuevas pruebas y material documental que le han hecho llegar sus lectores para ser revelado a los medios en ese encuentro cara a cara a ser sostenido en la ciudad de El Paso agregando Víctor Olague que en Estados Unidos Javier Corral carece de fuero y si tras el encuentro salen a relucir pruebas y documentos que el FBI y la DEA juzguen serios y graves entonces no hay nada que impida que Javier Corral pueda ser arrestado en Estados Unidos ya que alla no le vale para nada su fuero como gobernador.

Parece que nadie sabe a ciencia cierta cuales son esos documentos y pruebas que Victor Olague dice que tiene listos para revelar, pero ha de ser cosa sumamente seria porque hasta la fecha Javier Corral no ha respondido a tal reto, quizá hasta tiene miedo de que ese encuentro en Estados Unidos con agentes encubiertos del FBI y la DEA pudiera ser una trampa para arrestarlo por ilícitos que pueda estar cometiendo.

El trabajo en el cual Victor Olague vaticinó que se estaba preparando el terreno en el sector salud para llevar a cabo grandes corruptelas con el otorgamiento de contratos sin licitar y venta al estado de medicamentos con precios sumamente inflados se puede accesar en el siguiente enlace:

http://legado-de-corrupcion.blogspot.mx/

Sugiero echar una Mirada al perfil del Sr. Victor Olague en donde se pueden encontrar los enlaces a otros de sus trabajos que son igualmente extraordinarios y que en mi modesta opinion vale la pena leerlos en su totalidad, más si tomamos en cuenta lo que está ocurriendo en Chihuahua a resultas de haber sido electo Javier Corral gobernador del estado

Atentamente

Doctor Leopoldo Villareal

doctor.leopoldo.villareal @gmail.com

