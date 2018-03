PARRAL.- El Gobernador Javier Corral amplió la persecución tambien contra los amigos de Cesar Duarte.

Uno de los primeros afectados es el empresario Otto Valles Baca, cuya bodega fue allanada por agentes ministeriales, en intimidación por ser amigo cercano del ex gobernador fugitivo Cesar Duarte.

Valles relató un caso que le llamó mucho la atención.

“Hace aproximadamente tres meses se compró una casa y hace cosa de una semana fueron agentes ministeriales a decirle que le iban a embargar su casa y su dinero si no declaraba que se la había comprado el ex Gobernador César Duarte”.

Y continuó detallando: “después de allí se fueron a la casa de la ex esposa, porque incluso él estaba divorciado y le hicieron el mismo razonamiento; de ahí el señor me habla de manera preocupada y me dijo oiga porqué me están diciendo esto si yo le vendí la casa a usted y pues sí, le digo, usted solamente tiene que declarar que me vendió la casa a mí”.

Otto Valles señaló que que hay hostigamiento y que están queriendo hilar o formular cosas que no son por la amistad que existió de toda la vida con César Duarte.

Comentarios