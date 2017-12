WASHINGTON.- El presidente Donald Trump, este lunes ha firmado una directiva en la que se plantea que la agencia espacial NASA iniciara un programa de exploración espacial para enviar “astronautas estadounidenses de nuevo a la Luna y eventualmente a Marte”, según informes de la Casa Blanca.

El anuncio ha sido en la simbólica fecha del 45 aniversario que el hombre piso la Luna

“No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra huella sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte. Y quizá, algún día, a muchos más mundos más allá”, enfatizo Trump durante la firma en la Casa Blanca.

No se dieron detalles de presupuesto ni plazos en que la misión tendrá su lugar, pero señala la colaboración de Estados Unidos con otros países para el desarrollo de la tecnología y los medios necesarios para lograr el desplazamiento a la Luna y su exploración humana en Marte y otro planetas en el Sistema Solar.

“Modificara la política de vuelos espaciales tripulados del pais para ayudar a Estados Unidos a convertirse en la fuerza principal en la industria espacial, obtener nuevos conocimientos del cosmos e impulsar tecnología increíble” declaro Hogan Gidley, portavoz adjunto presidencial.

Fue en 1972, la última vez que Estados Unidos envio una tripulación a la Luna en el Apolo 17, donde Eugene Cernan y Harrison Schmitt tuvieron la oportunidad de caminar sobre ella.

“The directive I am signing today will refocus America’s space program on human exploration and discovery, It marks a first step in returning American astronauts to the Moon for the first time since 1972, for long-term exploration and use." – @POTUS Trump pic.twitter.com/tNNUz06vEb

— NASA (@NASA) December 11, 2017