Todos Contra El Peje

Víctor Manuel Reyes Gloria

Se reunieron en Chihuahua capital, los que se sienten dueños de la intelectualidad mexicana. Sí, esos que creen que de ellos y nada más de ellos, depende el futuro de México.

Javier Corral Jurado, promotor y anfitrión del encuentro, ahora sí, contrario a en su obligación y cargo, se vio como pez en el agua, que es en este tipo de encuentros donde vive feliz y no gobernando una entidad que se debate entre las desapariciones forzadas y los encuentros a rafagazos de metralletas en toda la entidad.

Fue esta pues, una oportunidad para evadir por unos instantes la obligación que en mala hora le tocó en suerte recibir gracias al hartazgo de una población que ya no pudo más.

Cosa curiosa, los reunidos se llaman a sí mismos “demócratas” pero se reunen para impedir a cualquier costa el arribo de un contrario. Sí de algo sirven este tipo de encuentros (amenazaron con hacer al menos otro) es para que la población pueda observar a estos “demócratas” en su verdadera dimensión, caídas las máscaras, desnudadas sus verdaderas intenciones, y expuestos en su descaro y cinismo. La preocupación no es pues por un México mejor, sino por impedir la llegada de un personaje que ha prometido modificar el rumbo y dejar por fin de lado un neoliberalismo que sólo ha incrementado la brecha entre los que tienen más y los que menos tienen.

El reto está cantado: todos contra Andrés Manuel que para eso tenemos a nuestra disposición todos los recursos públicos a nuestro alcance. Detengamos al loco que quiere cambiar a México.

No han entendido que vivir sometidos a los dictados del Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, no ha traído nada bueno. No han entendido que exigir rendición de cuentas con la respectiva sanción a quien ha desviado recursos públicos en beneficio personal es impostergable.

¿Por qué en los países latinoamericanos que dieron un vuelco y rechazaron esa imposición del neoliberalismo ha mejorado la situación de sus habitantes y curiosamente ha sido en ellos donde se ha enviado a la cárcel a algunos de sus expresidentes por desviaciones en su función pública?

Dilma Roussef, brasileña, destituida, Ollanta Humala, peruano, encarcelado, Lula da Silva, brasileño, bajo proceso, Cristina Kirchner, Argentina, bajo investigación, son solamente algunos de los ejemplos de lo que viene sucediendo en esos países mientras en el nuestro la corrupción y la impunidad reinan de manera rampante. ¿Qué nos pasó? ¿Dónde nos perdimos?

Y entonces, nuestros “intelecuáles” se reunen para en su concepto de “demócratas” buscar impedir a toda costa la democracia.

Ta bien. Que Corral se distraiga de su verdadera obligación. No se le dio. Ni modo.

