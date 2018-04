NASHVILLE.- Un hombre semidesnudo entró en un restaurante Waffle House ubicado en 3571 Murfreesboro Pike de Nashville y comenzó a disparar con una AR-15.

El tiroteo tuvo lugar aproximadamente a las 3:30 de la madrugada de este domingo,

Cuando un hombre blanco con el cabello corto y solo portaba una chamarra color verde entró al local de comida y comenzó a disparar.

Los heridos fueron llevada al Centro Medico de la Universidad de Vanderbilt en uno de ellos en estado critico.

El restaurante Waffle House esta ubicado en un complejo comercial de Nashville, en el estado de Tennessee,

Elementos policiacos acordonan la zona y lanzaron un operativo para encontrar a Travis Reinking, de 29 años.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018