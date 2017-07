Testigos Protegidos VS. Dedos

CHIHUAHUA.- Los Duartistas procesados pro peculado han emprendida una guerra campal para salvar el pellejo

La defensa del exauditor superior del Estado, Jesús Esparza, actuó en

contra el funcionario estatal Ever Eduardo Aguilar Sandoval de la

Secretaría de Hacienda, a quien señala como un testigo protegido.

Esparza denunció calumnias por negarse a declarar contra César Duarte.

Esparza está detenido acusado por peculado por 540 mil pesos y

ocultar información del gasto por 1.8 millones de pesos que hizo la

administración municipal de Parral.

Esparza denunció que Aguilar le exigió dinero para no

involucrarlo en las acusaciones, pero debido a que se negó, lo

señalaron como el responsable de contratar la empresa Kepler para desviar 120 millones de pesos .

“Me negué a integrarme a la confabulación que me comentó Ever Aguilar,

y de inmediato su actitud cambió de una invitación a una amenaza,

manifestándome que de no colaborar me involucraría en cualquiera de

las carpetas de investigación como gente del primer círculo del ex

Gobernador”, señaló en la denuncia.

