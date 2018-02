CIUDAD JUAREZ.- Mientras el Gobernador Javier Corral hace politiquería de día y noche, el crimen tiene el estado de Chihuahua bajo su mando y con una Fiscalía del Estado inexistente y que solo suele operar como brazo vengador del mandatario.

En plena investigación judicial por la desaparición de James Camacho de 7 años, la casa donde vivía el niño con su abuela fue evacuada y desmantelada sin que la Fiscalía del Estado hiciera algo para evitarlo y resguardar las evidencias del crimen.

Puertas, ventanas, baños, accesorios eléctricos y plomería, fueron desvalijadas de la casa donde vivían Los Camacho en calle Riveras del Cañón 452 de Riveras del Bravo.

Vecinos confirmaron que la finca fue dejada inservible hace dos semanas, junto cuando se produjo el crimen de James y su cadáver era resguardado a la vista de las brigadas que peinaban la zona desde su desaparición el pasado 21 de Enero.

Las rejas color blanco, puertas y ventanas metálicas fueron desprendidas de cuajo junto con el lavabo y la taza del baño.

Desde el principio de los hechos, la actitud de Hugo Camacho y su nueva esposa Verónica Lozano se hizo sospechosa, pero la Fiscalía ni siquiera los llamó a comparecer sobre el enigmático caso.

Los padres se hicieron los desentendidos y nunca estuvieron en las pesquisas de su hijo desaparecido, salvo su madre biológica Teirasa Mower que estuvo varios días en esta ciudad para participar en la búsqueda.

Ahora la Fiscalía no sabe como explicar a los juarenses que el asunto se le fue de las manos y que no hay ni siquiera sospechosos detenidos para un caso que no tiene vuelta de hoja.

Comentarios