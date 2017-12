Su Ultimo Pack

La actriz porno August Ames decidió quitarse la vida el dia de ayer tras haber sido bulleada en Twitter por rehusarse a hacer una escena con una hombre gay.

Una controversia y criticas se desataron días luego de se negara a hacer una escena con un homosexual, por los riesgos a enfermedades y malos tratos..

En su ultimo twit escribió ‘Fuckk y’all” antes de quitarse la vida.

whichever (lady) performer is replacing me tomorrow for @EroticaXNews , you’re shooting with a guy who has shot gay porn, just to let cha know. BS is all I can say🤷🏽‍♀️ Do agents really not care about who they’re representing? #ladirect I do my homework for my body🤓✏️🔍

— August Ames (@AugustAmesxxx) 3 de diciembre de 2017