CIUDAD JUAREZ.- Una célula criminal de los Artistas Asesinos fue detenida por agentes municipales.

Son acusados de robo a las oficinas de Recaudación de Rentas de Zaragoza y Óscar Flores.

Los detenidos son Fernando C. M., alias “El Bowi”, Gustavo S. C. alias “el boy”, Jesús Alfredo C. G., alias “El Sowi”, Carlos A. A., “el Wero” y María Concepción F. A.

Además se les responsabiliza con el intento de ejecución de un hombre el pasado fin de semana en Teto’s Car.

