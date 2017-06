Se Espera Bonito Desmadre

ciudad juarez.- La banda regiomontana Kinky llega con toda la energía al JRZ Music Fest este 16 y 17 de junio en la Plaza de la Mexicanidad, en un magno evento donde se darán cita más de 50,000 fanáticos.

El festival que es encabezado por Los Tigres del Norte y Café Tacvba es ya un referente de la música en la frontera y será Kinky la banda encargada de prender el ambiente y de dejar el escenario a punto, junto con agrupaciones de la talla de La Gusana Ciega, Puddle of Mudo, Dorian, Rimothy Browne, The Warning, División Minúscula, Tetaz Lazzer, Peccata Minuta y San Ligre.

“Esperamos armar un bonito desmadre”, dijo Kinky.

Muchas canciones de la banda han sido usadas para comerciales, programas y películas alrededor del mundo: Felicity, Motorola, Smirnoff Ice, Thirteen, Kingpin, Robbery Homicide, Alias, Scooby Doo, The Black Sash, Real Cancun, SSX Tricky, 2 Fast 2 Furious, Nissan Altima, Sin ton ni Sonia, Nip/Tuck, La Hija del Caníbal, Karen Siscon, Honda, Focused, ’10-8′, MUN2, AXN Latin America, New York Minute, Without a Trace, Jesus the Driver, Man on Fire, Thirty days until I’m famous, CSI NY, Jhonny Zero, Madagascar, Car Wars, NBA TV Promos, Fox Sports, Carlitos Way, FIFA 2006, Little Big Planet, Pontiac, E-Ring, Injustice, Weeds (versión del tema de presentación) y Gossip Girl. La canción Sister twisted del disco “Reina” es utilizada por Bimbo en su comercial de la Selección de fútbol de México.

