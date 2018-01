GUACHOCHI.- El PRI vive momentos electorales angustiosos en todo el Estado ante el desmoronamiento de unidad interna por las imposiciones de candidatos desde la dirigencia.

La aspirante a candidata independiente a Presidenta Magda Rubio, denunció amenazas de muerte atribuidas a grupos políticos del PRI.

Maga acusó al excalde priista Hugo Aguirre de bloquear la recolecta de firmas ciudadanas en ese municipio.

La aspirante independiente es asesora financiera originaria de Chihuahua, con estudios de Ingeniera en el Tec de Monterrey.

“Hago público, que me han amenazado de muerte 3 veces, al día de hoy, para no continuar en mi aspiración de candidata independiente por el Municipio de Guachochi. Me queda claro que buscar la democracia, y tener participación en la política, incómoda mucho, a viejos y nuevos actores de la region… que ven en el hacer política y gobernar…..la forma de sobrevivir, enriquecerse, y acumular capitales”, expuso en un comunicado.

“No nací en Guachochi efectivamente pero puedo desarrollarme en cualquier municipio y estado de mi México querido. Utilizar tan denigrante y discriminatorio argumento es bajo y cobarde. Y más bajo y cobarde para quien se esconde de tras del ejercicio de la noble profesión de los medios de comunicación”, dijo.

“Responsabilizo de mi integridad física, la de mi familia y de mis amigos, colaboradores y voluntarios a los medios de comunicación radiofónicos, digitales y escritos de Guachochi, que han exacerbado con sus comentarios desmedidos, misoginos y discriminatorios los ánimos hacia mí persona”.

Comentarios