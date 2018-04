INDIO.- Un boxeador Trumpista recibió la derrota de su vida a manos de peleador mexicano que lo aniquila en el sexto round.

La pelea entre Rod Salka y Francisco Vargas el pasado jueves en el Fantasy Spring Resort de Indio California, se volvió viral cuando Salka subió al ring con shorts decorados con ladrillos alusivos a la barda fronteriza de Trump y el slogan “America 1st” que llevó a Trump a la presidencia de Estados Unidos.

El peleador chilango Francisco Vargas hizo que Salka pagara su mofa con severa golpiza que lo tumbó en el quinto round y obligó a su esquina a tirar la toalla antes que terminara el sexto.

Los burlones de Twitter se carcajeaban de la escena que dramatizaba el drama político binacional arriba del ring.

Salka es devoto partidario del partido Republicano y fue candidato al congreso local de Pensilvania en 2016, que también perdió por 32 puntos.

Trump ha prometido construir una barda en la frontera con Mexico pero no ha logrado asegurar financiamiento para ella a pesar de tener mayoría Republicana en el Senado y Congreso.

This new border wall prototype looks weak as hell pic.twitter.com/Rl6QMfzdHs

— DICK HERCULES (@RatCatcherMpls) April 13, 2018

Vargas contra Salka desde varios ángulos:

Some different angles of francisco vargas 6th round ko over rod salka yesterday #VargasSalka pic.twitter.com/m2yWL9nkpa — NBT BOXING (@BoxingNbt) April 13, 2018

