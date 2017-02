Celso Jiménez

La exhibición que de lo peor de sí mismo hizo el secretario de COESVI del gobierno estatal, Carlos Borruel, en un video salido a la luz pública, deja por los suelos el de por si deficitario capital moral del gobierno Corralista. Definitivamente, con estos bueyes no tenemos por qué arar… no lo merecemos.

Conocido de todos los chihuahuenses es ya el contenido del video hecho circular en las redes sociales, en donde lo menos que le grita Carlos Borruel a su hija es que es una cualquiera, en uso de palabras que son de esperar en el patán del burdel, pero impensables en un padre de familia, por más bajo que viera caer a sus hijos y desde luego, inadmisibles en alguien que la autoridad de una dependencia pública. En la tradicional escala de valores del chihuahuense común, la familia es siempre y ante todo, la familia.

Es de lamentar, aunque esto ya no sea una invitación a rasgar vestiduras como lo fue en otro tiempo, que un miembro de la familia tenga conductas equivocadas… no es grato que la hija de uno atente contra su propio matrimonio buscando relaciones prohibidas fuera de él, pero esto no justifica una respuesta paterna como la exhibida por Carlos Borruel, más propia de un marido ofendido que de un padre y, desde luego, más propia de un troglodita analfabeto que de un funcionario público.

Ni el padre de la Martina, de ese corrido famoso cantado por el Charro Avitia, se portó con su hija como lo hizo Borruel… y frente a una acusación marital, no usó en contra de su hija las bárbaras y corrientes palabras que gritó en el video el ex alcalde Carlos Borruel.

Aunque sigue vigente e impera un criterio “machista” en materia de infidelidades conyugales, nadie podría justificar que un padre llamara a su hija puta de mierda, como lo hizo Carlos Borruel, según consta en el video hecho viral por efecto del nuevo escándalo de los Borruel.

Las equivocaciones de Carlos Borruel en el manejo de situaciones familiares como las que presenta el video, solamente se equiparan a las que cometió al intentar explicar lo inexplicable y justificar lo injustificable.

Es claro que no fue un amigo el que hizo circular el video infamante de la deplorable conducta de Carlos Borruel… y por otra parte, nadie creería que enemigos priistas, pusieran al descubierto el verdadero rostro del desafortunado funcionario…

Está claro que su yerno cornudo fue el que facilitó que el video se hiciera público. Entonces ¿por qué ocuparse en culpar a otros?… ¿qué relación guardan las supuestas irregularidades encontradas por el director de COESVI en transacciones con terrenos públicos, con la conducta infiel de su hija y con el desbordado enojo y el lenguaje insultante y soez de Carlos Borruel?… Ante la evidencia de una conducta tan estúpida, viene a resultar irrelevante saber quién o quienes hicieron la grabación y luego la pusieron a circular en las redes sociales.

La conducta de Carlos Borruel en contra del sujeto que presuntamente substituía al marido en sus funciones conyugales es bárbara, por decir lo menos. Implica un absoluto desprecio a la legalidad y una exhibición del recurso violento de hacer justicia por propia mano, en olvido de que vivimos en un estado regido por leyes y de que el mismo Borruel, desde su posición de funcionario público, es quien mejor debe de conocerlas, respetarlas y hacerlas respetar.

Todo lo anterior le vino holgado al energúmeno que, convertido en vengador del honor perdido de su yerno, arremete contra su propia hija con palabras que solo pueden salir de una mente perversa y de un corazón miserable.

Los que somos padres Jamás entenderemos la conducta de Borruel… los que somos ciudadanos Chihuahua nos preocupamos ante la exhibición de tanta bajeza y temblamos ante la terrible realidad de saber que la administración de la cosa púbica está en manos de sujetos como éste, quien tan escaso respeto tiene para la cosa privada y tan mal maneja sus propios problemas.

A esta avalancha de equivocaciones tan sólo hay que esperar con que le va a salir el gobernador a Chihuahua… qué disculpa servirá para que padre e hija continúen en el servicio público –el primero como Director de una descentralizada y la segunda regidora del Ayuntamiento de Chihuahua-, como si nada hubiera pasado… como si en vez de estar gobernando un estado, estuvieran administrando un burdel.

