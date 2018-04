PARRAL.- El Presidente Municipal de Parral, Alfredo Lozoya develó un fraude por 30 millones de pesos de su antecesor Miguel Jurado, quien parece tener favores políticos del exggobernador Cesar Duarte y al mismo tiempo, del Gobernador Javier Corral.

Señaló Lozoya que el desvío generó una demanda por parte de la Comisiòn Nacional del Deporte en contra del Ayuntamiento.

Un proyecto polideportivo quedó a medias pero se perdieron 30 millones de pesos de presupuesto federal. La obra no cuenta con un acceso, ni donde descargar el drenaje o el sistema de suministro para agua, entre otras cosas más.

Hay una demanda penal en contra del Municipio por parte de la Comisión Nacional del Deporte (Conade) por el fraude operado durante la administración pasada.

“Es imposible no ver un caso de corrupción en este asunto, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los tribunales, solo puedo explicar que hubo tres anticipos millonarios en un lapso de un año 6 meses y no hubo supervisión de la CONADE, lo cual también es cuestionable” explicó, Lozoya Santillán.

