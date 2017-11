Presuntos Fulanos del Cartel Mangano

CIUDAD JUAREZ.- La Policia Municipal presuntamente detuvo siete individuos de un presunto cartel del narcotráfico, cuyos nombres fueron omitidos.

Se les decomisaron siete presuntos fusiles de asalto calibre .223 y calibre 7.62×39, 351 cartuchos útiles para arma larga, más de 44 libras de presunta marihuana y una supuesta camioneta.

Adrián C. M., Luis Martín A. P., Zaid Z. N., Juan C. C alías “El Quintana”, Pedro G. A., Isidro S. A. alías “El Pantera” y Guillermo Amador P. H.,son los presuntos sicarios.

Los aparentes malandros fueron detenidos en el cruce de las calles Carretera Juárez Porvenir y carril Valle de Juárez.

