CHIHUAHUA.- La fobia del gobierno de Javier Corral hacia los periodistas locales ha vuelto a ser noticia.

Medios nacionales retomaron la nota que se basa en el audio del reportero con Maclovio Murillo, consejero jurídico del Estado, quien reclama las críticas periodísticas en contra de Javier Corral.

El Universal y La Razón han destacado la nota en la que Murillo le dice: “Mira cabrón, si yo fuera el pinche p… secretario de Gobierno ya te hubiera chingado, pero no soy”.

A la pregunta de qué haría si fuera el secretario general de Gobierno le dice: “No, no me preguntes, pero yo sabría qué hacer (risas); Es que pendejo no soy, ¿verdad?”

“Pero el secretario no tiene poder” le dice el reportero a lo que le responde: “Por eso, porque es pendejo. Pero yo sí sabría cómo hacer valer la charola, eh? Por las buenas o por las malas, yo si la haría valer, pero no soy. Yo soy un venadito que habita en la serranía”.

No es la priemra vez que sucede. El expresidente del PAN Mario Vazquez y el vocero panista Alfredo Piñera, han sio señalados por trabajar para narcos de la sierra y amenazar a la fallecida periodista Miroslava Breach, pero siempre han sido solapados por el Gobernaodr Corral.

Comentarios