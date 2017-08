Jesuita Power

CHIHUAHUA.- El conflicto entre Teresa Ortuño, directora del Cobach y Jesús Acuña, líder del sindicato de la institución educativa, llegó al uso de llamadas privadas y acusaciones mutuas de corrupción.

Acuña expuso que editaron llamadas para tratar de desprestigiarlo. El líder sindical indicó que mientras Ortuño trata de desviar la atención difundiendo un audio en el que le pide que considere a su hijo para una mejora salarial, el Cobach cerró 26 grupos para dejar espacio a las escuelas privadas de la comunidad jesuita a la que pertenece el Gobernador.

Acuña declaró que no piensa negar que en su momento le pidió que ayudara a su hijo, ya que está ganando ocho mil pesos ya que está en un área de mantenimiento, pero recientemente se tituló por lo que ha pedido alguna oportunidad. “Es lo único que me han encontrado, porque me buscaron por

Ortuño es porque cerró 26 grupos en Cuauhtémoc y Camargo porque existen proyectos de La salle para abrir sus planteles de educación media superior, y ella se encargó de quitarles competencia.

