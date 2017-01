Político Pobre, Pobre Político…

EL PASO.- El Gobernador Javier Corral es la encarnación completa de aquella vieja máxima acuñada por el acaudalado y todopoderoso profesor Carlos Hank Gonzalez, que pinta de cuerpo a los gobernantes por su status socioeconómico bajo la célebre máxima que Un Politico Pobre, es un Pobre Politico.

Algo hay de razón en la célebre máxima Hankista que es un dogma de fe del sistema político mexicano en el sentido que la falta de pluma, acorrienta al gallo .

La riqueza vende. Esta el caso de Trump un multimillonrio que atrae multitudes porque viaja en su propio avión y es magnate inmobiliario.

Javier Corral no solo es un político pobre porque el gobierno que dirige está en bancarrota y opera en austeridad, sino también porque piensa pobre; su conciencia personal es pobre y limitada por las circunstancias que lo rodean.

Un aura de “humildad” de tal naturaleza, lo único que hace es reflejar pobreza dondequiera que se para: pobreza material y espiritual que aniquilan la esperanza social y sus afanes naturales de libertad, autorrealización y felicidad.

Corral es pobre tambien en lo politico, como muestra una reciente encuesta del Diario que lo ubica con una reporbacion de 5 puntos en su mediocre desempeño como Gobernador del Estado.

Cesar Duarte nunca lo hubiera imaginado: En solo tres meses, Corral logró el mismo desprestigio que su antecesor en 6 años.

Vorrsal logró el mismo desprestigo N solo tres meses alcanzao el mismo desprestigioComo muestra de su baja autoestima social, las redes sociales lo han balconeado comprando en tiendas de saldos y descuentos en El Paso, donde cintos y calzones Boxer para caballero cuestan 10 dolares o menos.

No es censurable que surta su guardarropa con prendas pasadas de moda, pero si que que siendo Gobernador y representante de 2 millones de chihuahuenses, opte por mantener una apariencia derrotista que no se diferencia mucho de la que muestra un burócrata de tercera.

Su conocido estilo desaliñado ha popularizado ya entre la clase politica su mal gusto por el vestir. Corral asiste a solemnes eventos politicos con saco extralargo sin corbata, camisa casual a cuadros con camiseta debajo, que no siempre luce verdaderamente blanca o almidonada.

La imagen descuidada que Corral proyecta es deplorable y motivo de decepción psicológica para los ciudadanos, que ni siquiera en la máxima autoridad del Estado tienen un modelo a imitar para sus legítimos afanes de autosuperación personal.

La gráfica de Corral recorriendo los pasillos de Marshall’s Store es perturbadora. Sin duda podría causar mejor impacto social si hubiera sido captado en alguna tienda exclusiva de Beverly Hills o Dallas para contagiar el espíritu progresista del You Can Do It y revertir la débil autoestima personal que mantiene apachurrados a los chihuahuenses desde hace una década.



