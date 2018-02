MIAMI. Florida vivió una pesadilla sangrienta este 14 de Febrero, al registrarse una nueva tragedia por balacera.

Un estudiante expulsado por razones disciplinarias regresó a su escuela secundaria de Florida y abrió fuego, dejando 17 personas muertas y provocando pánico mientras los estudiantes buscaban refugio.

Al menos 15 personas resultaron heridas en el ataque dentro y fuera de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, dijo el sheriff del condado de Broward, Scott Israel.

El sospechoso es Nikolas Cruz, de 19 años. Las autoridades dijeron que Cruz estaba equipado con una máscara de gas y granadas de humo, activó una alarma de incendios para sacar a los estudiantes de las aulas poco antes de que terminara el día.

Doce de las víctimas fueron asesinadas a tiros dentro de la escuela, dijo Scott.

Una de las víctimas ha sido identificada como el entrenador de fútbol de la escuela.

Aaron Feis, entrenador de fútbol y guardia de seguridad en Stoneman Douglas HS en #Parkland #Florida. Dio un paso al frente de los estudiantes para protegerlos de los disparos, tomando múltiples disparos con heridas de bala y falleció poco después.

El sospechoso de disparar, Nikolas Cruz, fue detenido a menos de una milla de la escena. El ex alumno de la escuela Douglas, de 19 años, fue expulsado por motivos disciplinarios.

School shooting aren’t a joke, everyone pray for those injured and those dead🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/Dug63Fbyp1 — Coby Mayo (@cobymayox) February 14, 2018

Inside classroom at stoneman Douglas high school #parkland pic.twitter.com/fNBMOVCGlw — TLW (@TLWdan) February 14, 2018

Ambulance carrying the suspect just passed by me. I can’t believe this just hit us in our city. #PrayforDouglas #Broward pic.twitter.com/a8ZLdxWCIU — Alex ⚡️ (@allexxtt) February 14, 2018

Ambulance carrying the suspect just passed by me. I can’t believe this just hit us in our city. #PrayforDouglas #Broward pic.twitter.com/a8ZLdxWCIU — Alex ⚡️ (@allexxtt) February 14, 2018

Comentarios