PARRAL.- El Comandante Ministerial en Parral, Salvador Bárcenas Saavedra, fue acusado de secuestrar y golpear a policias municipales de Villa Coronado, a 50 kilometros al oriente de Parral.

Lo acusa el comandante Lorenzo Cazares del municipio de Villa Coronado, quien narró cómo ocurrieron los hechos.

“Llegaron a encerrarnos y me dieron varios golpes”, comentó el entrevistado, quien añadió que el comandante Barcenas junto con un dispositivo de 30 unidades desarmaron a los municipales, les robaron sus cosas, celulares y dinero en efectivo.

“A mi me golpeo y me dijo que le estaba calentando la plaza; me trajeron esposado arriba de una camioneta con el rostro tapado; ya cuando me trajeron a la comandancia me tomaron una foto; fueron como 3 ó 4 horas que me secuestraron”, dijo el jefe policiaco.

El pasado 29 de marzo un vídeo del policia Ernesto Moya Flores, reveló antes de ser ejecutado en esas fechas que entre los oficiales al servicio del narco estaba Salvador Bárcenas Saavedra.

Comentarios