EL PASO– Aduana y Protección Fronteriza agilizará el trámite a viajeros internacionales que soliciten su documento I-94 con anticipación en línea.

Las líneas designadas y marcadas para uso exclusivo de los solicitantes ahora están disponibles en las áreas de inspección peatonal Paso del Norte, Puente de las Américas e Ysleta.

CBP introdujo una mejora en el sitio web de la I-94 en septiembre de 2016, que permite a los viajeros solicitar y pagar su I-94 en línea antes de llegar a un puerto de entrada terrestre.

Los viajeros pueden acelerar su ingreso al proporcionar su información biográfica y de viaje y pagar la tarifa de $ 6 por su solicitud I-94 en línea hasta siete días antes de su ingreso.

El viajero debe presentarse en un puerto de entrada terrestre dentro de los siete días de su solicitud y presentar datos biométricos, y ser entrevistado por un oficial de la CBP. Los viajeros deben estar preparados para mostrar evidencia de su residencia, empleo y / o planes de viaje.

Si el viajero no completa su proceso de emisión I-94 dentro de los siete días de su solicitud, su I-94 provisional caducará y tendrá que volver a presentar la solicitud y pagar nuevamente la tarifa. No hay reembolsos si el I-94 no se emite dentro del período de siete días o si se niega la entrada al viajero a los Estados Unidos.

www.cbp.gov/I94. Para solicitar su I-94 en línea, visite https://i94.cbp.dhs.gov.

