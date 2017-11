CDMX.- El PRI de Chihuahua esta de luto por el inminente destape presidencial de Jose Antonio Meade en lugar de Miguel Angel Osorio..

Osorio no habría sido palomeado por la Casa Blanca, entre otras cosas por no tener un cabildero de lujo como Luis Videgaray y ni siquiera hablar Spanglish con fluidez just in case.

La cargada en Chihuahua puede cambiar de rumbo de la noche a la mañana. El inminente nombramiento del Secretario de Hacienda como candidato del PRI a la Presidencia amaga ser desastroso para el Grupo Baeza que hoy controla las decisiones en el zigzagueante organismo tricolor.

El líder moral del revolucionario Institucional es nada menos que el gris exgobernador Reyes Baeza, cercano aliado de Osorio Chong que operara las elecciones en Chihuahua en 2016 y contribuyera junto con Patricio, a la derrota mas estrepitosa del “otrora”.

Baeza es nuevamente el hombre fuerte del PRI en su intento de alcanzar la senaduría por la vía rápida, pero eso quedaría en veremos por las nuevas circunstancias . El eventual destape de Meade podría generar reacciones adversas para su causa.

Incluso podría volver amenazadora la figura del casi desmantelado Duartismo, tan ferozmente perseguido por Baeza durante el último año.

Meade, de 48 años, seria confirmado este lunes como candidato a la Presidencia y se habla del Director de Pemex, Jose Antonio Anaya, para relevarlo en Hacienda.

Comentarios