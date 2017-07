Oh God, Bless America..!

WASHINGTON, D.C. Estados Unidos se prepara en oración para lo peor en este mes de Agosto.

Un par de eclipses que tendrán lugar en un lapso de dos semanas, han puesto en alerta al gobierno y grupos religiosos que temen una serie de acontecimientos negativos en las próximas semanas.

Sobre todo por el eclipse total de sol el 21 de Agosto, que cruza Estados Unidos de lado a lado desde Oregon hasta South Carolina y sus portentos pueden ocasionar profundas transformaciones espirituales, materiales, y desastres naturales relacionados con el Fin del Mundo.

El primero es un eclipse parcial de Luna el dia 7, que afecta otras áreas del mundo y no precisamente Estados Unidos. Pero puede haber relación entre uno y otro por distar solamente dos semanas de distancia entre uno y otro.

El eclipse total de sol afecta el poder y liderazgo en general, pero ademas la carta natal de Trump, en particular su cuerpo físico y salud.

Los expertos temen cataclismos, disturbios, terrorismo y posible atentado contra el inquilino de la Casa Blanca.

Este fin de semana, Trump congregó a religiosos cristianos para solicitar plegarias y apoyo espiritual ante lo que se avecina para Estados Unidos. Los ministros religiosos le impusieron las manos sobre su cabeza para pedir protección de Dios sobre el hombre que dirige los destinos de Estados Unidos.

Obvio que no solo Trump y Estados Unidos se vera afectado por el fenómeno que afecta a toda America Latina y Mexico, por su cercanía geográfica. Si a Estados Unidos le va mal, a Mexico le va peor.

En Latinoamerica, algunos presidentes, gobernador y figuras encumbradas del poder podrían perder sus cargos en los próximos dos meses a causa de este fenómeno.

Shakespeare aborda los eclipses en el Rey Lear:

“These late eclipses in the sun and moon portend

no good to us: though the wisdom of nature can

reason it thus and thus, yet nature finds itself

scourged by the sequent effects: love cools,

friendship falls off, brothers divide: in

cities, mutinies; in countries, discord; in

palaces, treason; and the bond cracked ‘twixt son

and father. This villain of mine comes under the

prediction; there’s son against father: the king

falls from bias of nature; there’s father against

child. We have seen the best of our time:

machinations, hollowness, treachery, and all

ruinous disorders, follow us disquietly to our

graves. Find out this villain, Edmund; it shall

lose thee nothing; do it carefully. And the

noble and true-hearted Kent banished! his

offence, honesty! ‘Tis strange.”

Foto: @johnniemoore

Comentarios