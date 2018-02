CHIHUAHUA.- Esta semana amenaza con ser desastrosa para Javier Corral y eso lo ha puesto un humor insoportable.

Corral o quiere saber nada de la prensa y hasta los infaltables micrófonos le molestan.

Corral perdió por decisión judicial al rehén Alejandro Gutiérrez como una pieza para hacer presión al Gobierno Federal.

Un juez de Distrito determinó que los magistrados Jorge Ramírez Alvídrez y Gabriel Sepúlveda deban regresar a sus salas tras haber sido destituídos por la jefe de la Judicatura Lucha Castro.

Corral de plano no quiso hacer declaraciones sobre los asuntos legales que ha ido perdiendo, y dijo a los reporteros que ya no dará entrevistas porque escriben lo que no le gusta.

Este viernes de nuevo dijo que ya no dará entrevistas y que será el fiscal el que explique que van a hacer con el caso Alejandro Gutiérrez y Antonio Tarín, a quienes juzgará la justicia federal.

Para colmo, la extradición de Cesar Duarte sigue en el limbo.

