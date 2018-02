Aunque admite arrancar su precampaña en desventaja frente a Cabada, Adriana Terrazas no tiene dudas que Ciudad Juárez tendrá Presidenta

CIUDAD JUAREZ.- Adriana Terrazas no le saca.

Dentro de unos días arranca formalmente su precampaña por la Presidencia de Juarez y hoy día, no se deja impresionar por las apariencias.

Con un PRI en problemas de divisionismo interno, en crisis de liderazgo y con un candidato como Armando Cabada que le lleva mucha delantera, Terrazas no tiene dudas que Ciudad Juarez tendrá Presidenta.

“Llevo 35 años en la lucha política y eso me da cierta experiencia: He sido senadora, varias veces diputada, funcionaria y hasta regidora. He manejado muchas campañas”, detalla.

Adriana fue nominada apenas la semana pasada como candidata del PRI a la presidencia y ese nombramiento la tomo por sorpresa: Yo había dicho que no iría , pero finalmente me convencieron ante las nuevas circunstancias.

De sus contrincantes Cabada y Mocken dice que los conoce de hace mucho tiempo y ha sido amiga de de ellos. Mocken fue su maestro en la Universidad. Por eso los respeta.

Pero la lucha electoral exige poner las cosas en su lugar y adelanta un plan contra la delincuencia que será toda una sorpresa, sin contar otros proyectos de obra publica y servicios..

“Invita uno amigos a Juarez y no sabe ni a donde llevarlos por lo horrible que está la ciudad”, comenta.

Pero de eso prefiere no hablar mucho.

“No voy a basar el éxito de mi campaña en descalificar y culpar a los demás” aclara la candidata tricolora.

