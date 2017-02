No Deja de Pedalear

TIJUANA.- Julián Leyzaola tiene empeño en caminar y presume su avance y rehabilitación en redes sociales.

A través de su cuenta de Facebook público el siguiente texto:

Qué tal … una disculpa por mi tardanza, pero he estado muy ocupado con esto de la rehabilitación, en serio tengo fe, que cuando uno pone todo su esfuerzo, se pueden lograr cosas increíbles… esto me ha costado mucho esfuerzo, dedicación y disciplina… pero hay recompensa, recuerden… no hay obstáculos infranqueables cuando hay fe y dedicación y mucho coraje… ahí la llevo con este objetivo, para luego dedicarme a otro que igual me apasiona… un saludo y cuídense mucho, por favor…

Julián Leyzaola sufrió un intento de ejecución en 2015 en Ciudad Juárez cuando se dirigía hacia El Paso y ahora quiere ser Gobernador de Baja California.

