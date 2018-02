CAROLINA DEL NORTE.- Billy Graham, el famoso predicador evangelista cristiano murió el miércoles a la edad de 99 años.

Se hizo famoso alrededor del mundo por su singular forma de predicar vagando por el escenario y levantando una Biblia mientras clamaba que Jesucristo era la única solución a los problemas de la humanidad.

Era antibudista y antiislamista. Solo aceptaba a Jesucristo como el Hijo de Dios.

Asesor presidentes desde Harry Truman hasta Barack Obama y predicó ante millones de personas en todo el mundo llegando a cientos de millones de personas,incluyendo la reina Isabel II, el Papa Juan Pablo II o la Madre Teresa

Graham murió en su casa en Montreat, Carolina del Norte. En sus mejores momentos Graham fue una figura poderosa cuando predicaba y conoció a todos los grandes personajes de su época.

El evangelista estadounidense predicó a más personas que cualquier otra persona en la historia.

My father @BillyGraham was once asked, “Where is Heaven?” He said, “Heaven is where Jesus is and I am going to Him soon!” This morning, he departed this world into eternal life in Heaven, prepared by the Lord Jesus Christ—the Savior of the world—whom he proclaimed for 80 years.

— Franklin Graham (@Franklin_Graham) February 21, 2018