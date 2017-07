Miroslava B. ya es Estadística

CHIHUAHUA.- La estrategia de apostar al olvido en el caso de Miroslava Breach está funcionando, ya que en la manifestación por el cuarto mes del asesinato de la corresponsal se notó una considerable baja en la cantidad de manifestantes.

Rolando Nájera, ex compañero de trabajo de Miroslava, leyó un posicionamiento en el que exigió a Javier C. que cumpla su palabra y encarcelar a los responsables.

En 4 meses no se ha visto un avance en las investigaciones y añadió que Corral y el fiscal C. Peluche no han hecho nada.

Comentarios