Millonaria Corrupción en Bachilleres

CHIHUAHUA.- El Gobernador Javier Corral tiene cada dia mas problemas de corrupción por la falta de un plan de gobierno y falta de colaboradores aptos para desarrollar su trabajo.

El Colegio de Bachilleres y el Gobierno del Estado entró en crisis porque el dirigente de la organización sindical dirigida por Jose Acuña, demandó por 35 millones de pesos a la directora general del Cobach, Teresa Ortuño.

La demanda es porque se les han hecho retenciones salariales a los trabajadores, pero la Dirección General no las he entregado y ya suman 35 millones que simplemente no saben donde están .

Entre el sindicato y Ortuño se han dado varios conflictos que han llevado a un paro de labores en los planteles.

Ortuño no ha podido llevar las relaciones en paz con los académicos y aparentemente, ni siquiera tiene titulo universitario.

