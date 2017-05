México un Polvorín

Y a rio revuelto ganancia de pescadores.

Hoy la política en México, es un gran botín. Chin…con cua al pueblo. Pero este se lo merece también por apático e ignorante. En este país se lucra a más no poder, no solo desde la iniciativa privada. Quizá con mejores ganancias y dividendos desde el poder político.

Desde la cabeza, es decir el ejecutivo Enrique Peña Nieto, hasta el más humilde regidor de San Garabato todos van por su tajada.

Grandioso fraude del INFONAVIT a nivel nacional, miles de millones de pesos mal habidos en juicios sumarios clandestinos y un sin número más de irregularidades y otras yerbas. Que no solo embarran a David Penchina por tapadera, sino llegan hasta el nuevo gobierno oaxaqueño de Alejandro Murat y salpican hasta los pinos. Desde los hijastros de Don Chente Fox, metieron mano y ensuciaron las finanzas e hicieron multitud de tranzas con este organismo creado para dar respuesta al artículo 123 del constituyente. La clase trabajadora se la pasan por el arco del triunfo, al fin “invalida” e ignorante.

Pero allá en los pinos todavía pesa la famosa casa blanca. Y más nos pesara la nueva deuda externa que se aproxima a los 200 mil millones de dólares. Ya Don Chente Fox, la había rebajado y dejado en 61 mil millones. Pero Don Jelipe y ahora Quique, la multiplicaron irresponsablemente. La paridad del peso frente al dólar, los aumentos desmedidos de la gasolina (y aunque Carlos Angulo Parra, dijo hace un par de años que con esta reforma energética nos iba ir a toda máquina…….jajajaja hoy todos dicen lo contrario).

Pues hoy mi compadre Andrés Manuel López Obrador, dijo que siempre si baila con la más fea, ella es Elba Esther Gordillo, la maestra que desde la agonía, ahora si amadrina a AMLO, después que este la rechazo en 2006 (por fea) y ella prefirió besar a Calderón dándole el triunfo. Andrés Manuel esta vez (la tercera), no deja títere con cabeza. Del PRI, del PAN, del PRD, del más allá, de donde caigan recoge todas las canicas. A ver luego como pagara las facturas. Ya escucho a López Obrador en su toma de protesta en septiembre de 2018 y ahora si con un gobierno legítimo, señalar en su discurso……….dejaron México en la ruina en quiebra. Nos robaron!!!!!!

Y aquí en el estado grandote Chihuahua, Javier Corral no entona bien las mañanitas……….ya viene amaneciendo, mira que……..pero agárrense de caer tras la rejas Cesar Duarte Jaques y vaya que ya andan cerca, Corral se proyectara para tratar de hacerle la competencia a mi compadre Andrés Manuel, el dueño del rancho la chingada. Y a quien cada vez se le aleja más la reelección es a mi buen amigo Armando Cabada Alvidrez. La tenia, la domino, la mantuvo y tiro a gol y le erro.

Hoy México, se debate en plena CORRUPCION. El Estado de México trae de cabeza a medio mundo, ignorando otro tipo de noticias de fraudes de injusticias dentro de la clase política. Bien saben que la entidad mexiquense será el parteaguas para el 2018. Que el PRI continuara con ese dominio, comprando a los mexiquenses con todo lo que al alcance tiene, que Delfina ganara por un pelito de rana. Y hay hasta quienes aseguran que será Chepina la gobernadora. La moneda en el aire y la expectativa hasta con momios al estilo las Vegas.

Y mientras la VIOLENCIA y la crisis economica en todos sus géneros agobia al país.

