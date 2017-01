Mejor que Sacarse la Lotto

NUEVA YORK (AP) — El influyente yerno del presidente electo Donald Trump, Jared Kushner, será asesor sénior de la Casa Blanca, lo cual sitúa al joven ejecutivo de bienes raíces en posición de ejercer una amplia influencia en asuntos de política interna y externa, en particular en temas del Oriente Medio y negociaciones comerciales.

Trump tiene amplia confianza en Kushner, quien está casado con Ivanka, la hija del magnate. Desde la elección, Kushner ha sido uno de los principales enlaces del equipo de transición con gobiernos extranjeros: ha sostenido comunicación con funcionarios israelíes y se reunió la semana pasada con el ministro británico del exterior.

Kushner también se ha reunido con líderes legislativos y ayudó a las entrevistas de prospectos para el gabinete.

La nominación de Kushner podría ser impugnada. Sin embargo, la abogada del yerno de Trump, Jamie Gorelick, afirmó el lunes que una ley aprobada en 1967 que prohíbe a funcionarios contratar a parientes no es aplicable al Ala Oeste de la Casa Blanca. Ella mencionó una medida legislativa posterior que concede al presidente una autoridad “ilimitada” y “amplia” para contratar a su personal.

Kushner, quien no tendrá salario, renunciará como director general de la compañía de bienes raíces de su familia y como editor del periódico semanal The New York Observer, y se separará de “activos considerables”, señaló Gorelick.

