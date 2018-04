Masones Escriben a Corral

Gobernador Javier Corral Jurado;

CONSIDERANDO:

Que los principios de Libertad, Igualdad, Fraternidad que tanto han aportado al desarrollo y avance de nuestro país han sido y han de ser un ejemplo para actuar a favor de la paz, de la equidad, del bienestar, para garantizar la igualdad de todas y todos ante la justicia social.

Que la masonería bajo sus premisas humanistas, ha manifestado y sigue manifestando la más firme repulsa a todo acto de gobierno que sea injusto, de insolidaridad y contrario a los verdaderos intereses del pueblo de México.

Que la Noble, Leal y Centenaria Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua, como

colectivo dedicado a la reflexión filosófica y social, ante la magnitud de los acontecimientos acaecidos en los últimos días con motivo de la protesta legítima y pública de los maestros de Chihuahua, reclamando el pago puntual de prestaciones y sueldos devengados que no les han sido cubiertos; no puede permanecer muda ante un hecho de tal magnitud, por los efectos que se causan, viéndose obligada no sólo a manifestar su inquietud, sino a unir su voz al resto de la ciudadanía y de las diferentes organizaciones sociales que claman por la búsqueda de planteamientos que nos lleven a resolver de una manera definitiva los problemas que hoy enfrentamos en esta entidad federativa.

Por lo anterior:

La Noble, Leal y Centenaria Gran Logia Cosmos del Estado de Chihuahua manifiesta su solidaridad con el movimiento legítimo y pacífico de los maestros organizados, en defensa de sus derechos humanos, como son los que consigna nuestra Carta Magna, particularmente el artículo 5, que establece la prohibición de obligar a alguien a prestar un trabajo sin una justa retribución.

Una de las justificaciones de esta acción por parte de los reclamantes, es la falta de pago de sueldos y prestaciones, por otro lado se pretende minimizar el problema, reduciéndolo a números y porcentajes, no comprenden dichos funcionarios que cuando se trata del ingreso para satisfacer las más elementales necesidades, debe abordarse con un enfoque humano y social.

Rechazamos categóricamente esta aparente disyuntiva que nos presentan las autoridades al pretender justificar en fallas administrativas el incumplimiento de sus obligaciones.

Pedimos al C. Javier Corral Jurado, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, tome de manera personal este asunto, ya que los demás funcionarios, incluido el Secretario de Educación y Deporte, han sido rebasados y en este momento están descalificados para ser interlocutores con el Gobierno del Estado.

Hacemos ver al Gobierno que no es descalificando ni minimizando al movimiento, como se construirán las condiciones para resolver la problemática.

Hacemos un llamado a las partes para que con altitud de miras, propicien el dialogo

respetuoso, autentico y honesto, pensando en quienes también son afectados: miles de alumnos que no tienen responsabilidad y hoy se ven inmersos en este conflicto.

Apoyamos cualquier tipo de manifestación de la sociedad que sea de manera pacífica y rechazamos el probable uso de la fuerza pública para reprimir este movimiento.

Por último, advertimos al Gobierno que de permanecer ajeno a los reclamos sólo

provocará una mayor animosidad por parte de la población, razón por la cual proponemos se busquen alternativas que garanticen el progreso que todos deseamos.

V∴H∴ Auden Rodolfo Acosta Royval

Muy Respetable Gran Maestro

Héctor Gustavo Arenas de Gives

Gran Secretario

Comentarios