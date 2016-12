El Llanto de Cada Día

Desaparecen 13.7 millones del PRONAPRED pero no hay culpables ni detenidos

CIUDAD JUÁREZ.- Mesa de Seguridad y Red por la Transparencia denunciaron desfalco en el manejo de los recursos PRONAPRED a Ciudad Juárez.

Abraham Monárez, integrante de la Mesa de Seguridad señaló que no hubo transparencia al momento de asignar los recursos a Juárez, los cuales llegaron al estado y solo se le entregó a esta frontera lo que al estado le dio la gana.

De los 46 millones asignados inicialmente para el 2016, solo reportaron 37 yexiste un faltante por comprobar de 13.7 millones de pesos.

Entre la irregularidades encontraron que 2.7 millones de pesos del PRONAPRED fueron otorgados a un particular, Edgar Daniel González Ramírez, hijo del secretario particular del ex gobernador César Duarte, señaló Clara Torres, integrante de la Red por la Transparencia.

