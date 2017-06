Las Ojeras de Peluche

Investiga PGR su nombramiento ilegal como Fiscal y podría ser destituído por no pasar exámenes de confianza

CHIHUAHUA.- El Fiscal Cesar Peniche podria terminar encerrado en el Cereso por usurpar funciones.

La PGR datrajo la demanda de Fermin Ordoñez por ser Fiscal cuando estaba inhabilitado para el cargo.

La Procuraduría General de la República atrajo la denuncia interpuesta por el priista Fermín Ordóñez el pasado 4 de mayo para que la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales, y Amparo revise la acusación.

Peniche no debió ser nombrado funcionario estatal por una inhabilitación de tres meses que tenìa impuesta, además de no pasar los exámenes de confianza a los que están obligados todos los integrantes de las corporaciones, lo que indica que ese semblante “dormidito” podria ser dopaje y no por sus desvelos.

