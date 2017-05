Las 7 Vidas de Leyzaola

CANCUN.- Julian Leyzaola volvió a la vida policiaca activa tras ser inhabilitado políticamente en Tijuana por torturador y sobrevivir un ataque armado en Juarez.

Leyzaola estará a cargo de la Policia Municipal para detener la ola delincuencial que casi llega a 50 ejecuciones en este año, una cifra que en Ciudad Juarez ha llegado a registrarse por mes.

Leyzaola Fue nuevamente inhabilitado para contender por un cargo publico bajo cargos de tortura, luego de perder la Presidencia de Tijuana y anunciar que va por la Gubernatura en 2018.

En silla de ruedas, Layzaola tomo posesión de su cargo y prometió no desatar un riego de sangre en ese puerto turístico como sucedió en Ciudad Juarez.

“Si Dios me tiene vivo, es porque no he terminado mi misión’ dijo en Facebook.

