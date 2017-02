La Resurrección Americana

WASHINGTON, D.C-.- En su primer mensaje a la nación desde el Congreso en El Capitolio, el presidente Donald Trump delineó su ambicioso plan de trabajo para reconstruir la nación en favor de la gente y decir adiós a los costosos errores del pasado.

Interrumpido decenas de veces por los legisladores republicanos, Trump lanzó un ene4tgico discurso para regresar el gobierno a la gente y combatir la corrupcion politica, las pandillas y carteles de las drogas en las calles.

Propuso reemplazar el fracasado programa Obamacare y llevar una reforma de salud a los americanos, liberándolos de insostenibles pagos a las empresas aseguradoras que no garantizan la salud de los pacientes.

También anuncio grandes inversiones a Veteranos y el Ejército, revisión a los tratados de comercio, protección en las fronteras con un muro, creación de millones de empleos y un plan de infraestructura como nunca antes en carreteras, aeropuertos y toda clase de apoyos para el crecimiento e inventiva de los ciudadanos.

Uno de los momentos mas emotivos fue cuando hizo un homenaje al marino asesinado por terroristas en Yemen y su esposa presente derramó lagrimas. Hubo muchos minutos de aplausos incluso de los demcoratas que escamotearon su participación.

Importante fue cuando anuncio una reducción de impuestos sobre todo a la clase media, impulsora del crecimiento en la nación y extendió la invitación al Partido Demócrata para trabajar juntos por compartir un mismo Dios, una misma sangre y un mismo destino bajo The Rule Of The Law, es decir, defender y obedecer la ley.

El tiempo de pensar en forma estrecha ha terminado- expresó para reactivar en las mentes que todo es posible de corregir una una Nación Bajo Dios, reactivando el Espíritu y Sueño Americanos..

Comentarios