La Polaka Propone Le Hagan Quinceañera

PARRAL. Las costosas fiestas de quinceañera ya son motivo de vida o muerte en Chihuahua y en Parral hay un caso que tiene a la ciudad conmocionada.

Humberto Corral decidió no endeudarse por el festejo y trato de matar a su hija…

“Mi padre me dio un abrazo, me enterró el cuchillo por la espalda y me cortó el cuello. Ya me siento mejor, ayer si fue un día difícil.

Dijo que iba a la escuela y de repente llegó papá por detrás.

“Me abrazó cariñoso y en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda. No sentí nada, luego dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello,” explicó Yahaira.

“Sentí un hoyo en la garganta y después mucha sangre en mis manos, mi amiga corrió asustada y un señor que pasaba en un carrito gris me subió;cuando desperté ya estaba en el hospital”.

Su padre Humberto Corral huyó con rumbo hacia el cerro al momento de cometer la agresión y no ha sido localizado.

La madre de Yahaira labora en el servicio de limpia de la ciudad.

Tras la hospitalización fue necesaria la transfusión de varias unidades de sangre para estabilizarla, por el momento permanece internada en un hospital y recuperándose de la agresión .

El ayuntamiento y los vecinos podrían hacerle una fiesta de 15 años una vez recuperada.

