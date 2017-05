La Mala Nota

CDMX.-Periodistas y defensores de derechos humanos protestaron en la Secretaría de Gobernación por los imparables crímenes de periodistas en el país y la incapacidad del Estado para resolverlos.

Fue clausurada la entrada en Abraham González 48 y se colocó una bandera monumental en negro para exigir el esclarecimiento de los asesinatos contra Javier Valdez y Miroslava Breach.

Carmen Aristegui dijo que “no deben quedar impunes” y que “lejos de permanecer en silencio, deben alentarnos a no callar, a no tener miedo y a no autocensurarnos”.

Lidya Cacho leyó algunos párrafos del libro de Valdez Narcoperiodismo: “también podría pensarse para qué escribí, para qué salí a buscar a salir la nota, para exponer la vida si todos tenemos familia, hijos, padres, sí tenemos, aunque sea solo retazos, esperanza..:”.

En Chihuahua, como en muchas otras cosas el Gobernador Javier Corral ha caído en la demagogia sobre el caso Miroslava. Ni siquiera chivos expiatorios ni nada.

