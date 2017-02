La Dejan Morir

PARRAL.- Bebita de 1 año murió tras dos horas de espera para ser atendida en urgencias del IMSS.

Los padres de la pequeña Tania Gisel López García piden se haga justicia para su familia.

“Desde que llegamos la secretaria nos trató mal; llenó la solicitud pero no pasaban a mi niña a la sala de urgencias, no había nadie, ya después un enfermero dijo que se sentara antes de entrar a pediatría, la niña continuaba mal porque no podía respirar, estaba muy inquieta, detalló Adriana, fue cuando llegó el doctor y la enfermera, a lo que el medico dijo que luego la atendía y se fue sin atenderla”.

“Ni los doctores ni los enfermeros le pusieron oxígeno a mi niña, que es lo que ella necesitaba, ya después de eso yo veía a mi niña que cada vez respiraba más profundo, sentía que mi hija ya no respiraba, yo le quería dar respiración, no podía llevarlo con otro doctor porque pensaba que no iba a poder respirar, yo le daba el oxígeno con mi boca, luego de eso dio un respiro profundo, se levantó y dijo “Maaamaaa”.

Se levantó, me tomó de la mano y volteo a verme cuando murió” llorando y con impotencia explicó la madre de la pequeña Tania.

