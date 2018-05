CIUDAD JUAREZ.- Miles de automovilistas lucen en sus vehículos el engomado del candidato independiente del Distrito Tres, Iván Antonio Pérez Ruiz.

“En cada recorrido, en cada casa, en cada esquina, en cada mercado y en cada crucero que hemos visitado, la gente me recibe con mucho cariño, me piden foto con ellos, me exponen sus problemas y voluntariamente aceptan portar el engomado de mi campaña en sus carros y en sus casas”, mencionó el abanderado.

Pérez destacó que la aceptación de miles de automovilistas ha sido notoria en cada colonia y cada vialidad que han visitado.

Entre las propuestas de Pérez Ruiz destacan la donación de 10 mil pesos semanales para mejorar las condiciones de cada una de las escuelas del Distrito Tres.

