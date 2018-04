CIUDAD JUAREZ.- El crimen organizado declaró la hora cero a Comandantes Ministeriales en Juarez y la zona Noroeste del Estado con tres dias de balazos para matar jefes policiacos.

Entre los principales sentenciados estaría el Comandante de la Policia Estatal de apellido Amiclar, a quien acusan de “chapulinear” de un cartel a otro.

El narcomensaje en redes pide a los agentes ministeriales entregar al Comandante Amiclar para no ser ejecutados aunque sean inocentes.

La advertencia fija como plazo desde el viernes a lunes para que “se suelte el diablo” con el exterminio a jefes policiacos.

Amiclar sufrió ya un atentado la noche del jueves, cuando una patrulla de ministeriales fue rafagueada en una gasolinera de la calle Municipio Libre donde varios agentes resultaron heridos.

Narcomensajes

Todos esos que comentan a favor o en contra de estos weyes se les informa que si tienen muchos huevos salgan al rato a la misma hora del suceso ya que a partir de las 20:00 horas se desatara el diablo la mayoría de elementos no tienen la culpa de lo que va suceder si no quieren morir entreguen a su jefe amiclar ya que este wey esta de chapulín no sean tontos elementos en las calles hay un chingo de droga y armas pero el señor amiclar no deja meter trabajos a los elementos porque esta vendido pronto se te va acabar y no importa que andes con dos patrulas cuidandote el culo el tiro esta cantado.

