Infonavit Furioso Contra Mí

Esto ha desatado la furia de Infonavit contra mi.

Hace unos tres meses en la Fiscalía Ciudadana Anticorrupcion (órgano ciudadano), recibimos una denuncia por parte del señor Mario Sánchez. En ella señala procesos en tribunales de Compostela, Nayarit a derechohabientes juarenses, a quienes por rebeldía les despojan de sus viviendas

Iniciamos la investigación del supuesto fraude de INFONAVIT a miles de derechohabientez en todo el país. De Ciudad Juárez poco mas de cuatro mil.

Buscamos un abogado para que nos asesorará. Alberto Vázquez especialista en amparo.

Lo anterior porque dimos a conocer mediaticamente de esta situación y mucha gente derechohabiente empezó a buscarnos en la FICIAC Fiscalía Ciudadana Anticorrupción.

El abogado Velázquez propuso se llevarán a cabo amparos. Los amparos en juzgados federales, dieron pie para atraer los casos juzgados en Compostela, Nayarit.

A tres días de la denuncia de Mario Sánchez, acudimos al registro público de la propiedad ( principios de marzo). Atendidos por el entonces encargado de esa oficina, abogado Rubén Trejo nos comentó que el pasado 8 de enero del presente año, el había rechazado un paquete de 500 derechahabientes despojados de su vivienda. Por violación a diversos artículos constitucionales. El documento dirigido al notario público número tres en San Blas Nayarit.

Dimos a conocer este asunto mediaticamente y a los diez días del hecho, fue renunciado a su cargo el registrador Trejo.

La respuesta a los jueces federales quinto y noveno en Juárez, donde se fincarom los amparos, tuvieron una primer respuesta del juez de Compostela, negando los actos de los que le pidieron informe los jueces federales. Insistiendo los jueces al de Compostela. RECTIFIQUE o RATIFIQUE, es una situación grave. (El lunes 8 de mayo el juez de Compostela por segunda ocasión RATIFICA, que esos juicios no corresponden a las referencias señaladas).

Los días 26, 27 y 28 de abril, fuimos el abogado Velázquez y Jose Luis Rodríguez miembro de la FICIAC, a Tepic, Compostela y San Blas, Nayarit. A buscar información al respecto. Nos llevamos la soprensa que el notario número 3 en San Blas quien a través de su notaría a dado fe a miles de juicios. No se encontraba en su notaría, nos dieron un domicilio en Tepic donde llevan los casos de la notaría. En este nuevo domicilio tampoco se localizó al notario. En donde se dejo recado que necesitábamos verlo. De ahí nos enviaron a un tercer domicilio en la calle San Luis y Juarez, en Tepic. En esta ubicación localizamos lo que pareciera un laboratorio clandestino de documentos ( un aproximado de 30 jóvenes con mesas portátiles y lap tops). En una pared una hoja con la leyenda municipios escriturados. En la lateral de esta hoja se señalan ocho Estados, Chihuahua, Coahuila, Durango, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Nazario y Nuevo León.

No tuvimos respuesta del notario en el tiempo que estuvimos después de buscarle.

Nos entrevistamos con el presidente del Tribunal de justicia de Nayarit Pedro Enríquez y con el director de la oficina del Notariado a quienes informamos a detalle.

Desde el inicio de la denuncia del señor Sánchez, además de ruedas de prensa, nos entrevistamos con el subdelegado de INFONAVIT en Juárez. Jaime Flores Castañeda, de reciente ingresó a la Subdelegación, se sorprendió de las irregularidades, desde un principio recomendó que se ampararan los despojados. Le solicité una reunión con David Penchina (Director General de Infonavit) para enterarlo de la situacion.

La cita después de varias semanas de solicitarla, se nos agendo para el martes 9 de mayo al medio dia. El viernes 5 de mayo el subdelegado Flores, se comunicó muy apenado por la cancelación de la misma. Boletos de avión todos en mano, decidimos llegar a la CdMx como estaba programado y CLAUSURAR simbólicamente las oficinas de INFONAVIT.

La acción se desarrolló los días 8 y 9 de mayo. A la par de entrevistas con la diputada del PRD Cristina García y los senadores Layda Sansores y Manuel Bartlett, quienes nos urgieron a ingresar una denuncia penal por fraude procesal en contra de INFONAVIT.

Tambien nos enteramos que INFONAVIT, remata los paquetes de 500 viviendas en subastas a nivel nacional, en donde las viviendas depojadas son rematadas por 30 mil pesos por unidad.

Jose Luis Rodriguez Chavez

