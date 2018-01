Arde terraza de Torre Trump en Nueva York y hay dos heridos

NUEVA YORK.- La Torre Trump entró en llamas este lunes y dos personas heridas quedaron heridas por el fuego.

Un bombero y un civil son los heridos por la emergencia ocurrido en el edificio de la Quinta Avenida propiedad del presidente Donald Trump.

Erick trump respondió en su cuenta de twitter que solo se trataba de un corto electrico en el aire acondicionado y alabo la valentia del departamento de bomberos en NYC

WATCH: Firefighters responded to a fire on the roof of Trump Tower in New York City https://t.co/LnII0XquRZ pic.twitter.com/yyJLEPC50K

— Reuters Top News (@Reuters) January 8, 2018