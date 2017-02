Historia de Amores Perros

Oficial de Transito rescata can extraviado y hasta le transmite respiración boca a boca

CIUDAD JUAREZ.- En tiempos de confusión y caos, los animales suelen tener mas importancia que los seres humanos.

Una oficial de Tránsito rescató a una mascota perdida en la vía pública y hasta le brindó respiración de boca a boca.

Verónica Jaramillo Arguelles, Directora de Tránsito, precisó que la corporación a su cargo vela por la seguridad de las mascotas en riesgo.

La acción samaritana se produjo la tarde del miércoles Georgina Montes de Oca, Coordinadora del área de Peritos circulaba por avenida Vicente Guerrero y Del Charro al concluir su turno laboral.

En eso observó que una mascota de raza pequeña se encontraba asustada en la calle a punto de ser atropellada por los automovilistas, por lo que se bajó de su auto particular y tomó al can para después llevarlo a su casa.

En su domicilio alimentó a la mascota y le dio el cuidado, para después comunicarse con la dueña del animal quien había publicado el extravío.

“Me lo encontré en la glorieta y un vehículo apenas logró parar para no atropellarlo y me baje de la camioneta para agarrarlo y me lo traje a mi casa”, narró la Coordinadora.

Guadalupe Rivera, dueña de “Coco”, agradeció la labor de la Agente de Tránsito al resguardar en su casa al animal.

