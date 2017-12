LOS ANGELES.- Un incendio que se extienden al norte de Los Angeles ha causado emergencia en el poblado de Ventura.

Un muerto, 150 casas consumidas y miles de evacuados es el saldo preliminar durante la madrugada.

Las llamas están fuera de control y 500 bomberos trabajan en tratar de contener el fuego que se extiende entre la maleza del otoño a causa de los vientos.

Los Angeles Times reportó que hay otros incendios cercanos y que la situación se puede tornar mas difícil..

So awful. It appears Hawaiian Village apartment complex is burning. So many homes lost. This fire is still out of control! #ThomasFire #nbcla pic.twitter.com/ZUqfJDZ9rV

— Rick Montanez (@RickNBCLA) December 5, 2017