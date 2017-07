Florida se Hunde

TAMPA BAY. Insaciables ríos subterraneos han causado pánico en la zona, al abrirse la tierra y ttagarse casas enteras de Land O’ Lakes..

Cuando menos dos fincas han sido devoradas por las aguas y otras 11 han sido desalojadas, ante el riesgo de ser colapsadas por lagos que de pronto afloran a la superficie de las zonas habitadas.

El fenómeno tiene alarmados a los habitantes de a zona porque no solo pierden sus casas, sino que las propiedades pierden plusvalía.

El problema se atribuye a corriente subterráneas y lluvias, pero el mismo fenómeno ocurre en California..

#BREAKING: video shows second home falling into #sinkhole in Land O' Lakes Florida. pic.twitter.com/L5xRJXdsX9

— Sean O'Reilly (@SeanWFTS) July 14, 2017