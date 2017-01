Flamazo en Refinería

EL PASO.- Un fugaz incendio fue controlado esta noche en la refinería Western Refining.

Informes extraoficiales indican que el fuego se produjo en una torre de la planta situada en la central de El Paso.

Fotos difundidas en el Twitter muestran bomberos sofocando las llamas con largos chorros de agua.

En el operativo participaron decenas de bomberos de El Paso y de la compañía petrolera.

No se reportaron heridos.

UPDATE: Fire at Western Refining has been put out. https://t.co/upmOfX1VNP pic.twitter.com/gOJcdv83at

— CBS4Local (@CBS4Local) 13 de enero de 2017