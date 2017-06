Fisgón se Pone Nervioso

CULIACÁN._ Mientras Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación, aseguraba que se sigue investigando el asesinato de Javier Valdez, un grupo de periodistas con pancartas le dio la espalda.

El gobierno mexicano es acusado de espiar periodistas y no investigar los asesinatos a comunicadores.

Míriam Ramírez, periodista del semanario Ríodoce, dijo que la protesta se hizo en pos de pedir una postura más clara del Gobierno mexicano.

“Se han manifestado otros gobiernos, como el de Francia, de Alemania, de Perú, de Estados Unidos, la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son infinitas las voces que exigen justicia que exigen el esclarecimiento y eso lo convierte en un caso de interés público y de trascendencia internacional”, dijo Ramírez.

“Por eso ellos no pueden decir, no pueden alegar la secrecía del caso, no es un caso que sea secreto. No nos dijo nada (Osorio Chong), no tenemos respuesta, no hay nada. Yo creo que lo que tememos todos es que este caso se sume más a la lista de impunidad de agresiones de periodistas”.

Las pancartas de los periodistas tenían las leyendas “Justicia Javier Valdez” y “No al silencio”, replicando las protestas que se han desarrollado después del 15 de mayo, cuando asesinaron a Valdez en Culiacán.

Osorio Chong se puso nervioso y repitió varias veces lo mismo: “Son varias las acciones que están haciendo, la PGR lo está llevando, se están siguiendo varias líneas, se está haciendo levantamiento de investigaciones y por supuesto cuando se tenga elementos y sustancia para poder informar así va a suceder, hoy está en proceso la investigación”, trastabilló.

