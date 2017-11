Por Fin Piensa Trabajar

El líder del partido político MORENA, Andrés Manuel López Obrador informó que de perder en las elecciones presidenciales2018 abandonará su carrera política para dedicarse a ser maestro en La Chingada, Chiapas.

“Tendría que convertirme en maestro para enseñar y obtener ingresos, porque no soy rico; aunque, repito, para no ofender a nadie, no todo el que tiene fortuna es malvado. Además, de esa manera, dejaría sin argumento a los conservadores que tienen como una de sus obsesiones estar preguntando de qué vivo si no trabajo. Así, cuando menos les podría estar diciendo que vivo del loro de Palenque”, declaro.

Andrés Manuel no dejará por completo sus actividades políticas. Dejará de ser el líder del partido y no se volverá a candidatear, pero seguirá participando como militante.

