Felicidades o Condolencias

HOY inicia, no un nuevo amanecer, no, no, no…………más bien un posible VIA CRUCIS para la sociedad mexicana.

Por un lado en 20 días asume la presidencia de EUA, Mr. Donald Trump, quien en campaña, lanzo sendas amenazas a los hispanos de forma particular a los mexicanos. De cumplir sus inquietudes, nuestra nación puede entrar en situación caótica. Las deportaciones, quizá no estén en el nivel que amenazo Trump, ya que nuestro vecino país requiere de esa mano de obra.

Lo trágico es la amenaza a las empresas norteamericanas con inversión en México, la presión en el TLC, el envió de divisas de nuestros paisanos y más situaciones perversas que nos pueden poner los dedos contra la puerta.

Pero como es costumbre viene la cuesta de enero, mas con la inflación que se avecina por el incremento del el principal hidrocarburo (gasolina). La volatilidad del peso frente al dólar que se percibe seguirá sin un piso firme. Hoy establecida en 20 pesos por dólar. A todo esto habrá que agregar la deuda externa de México, que hoy asciende a más de 165 mil millones de dólares, como nunca en su historia.

La inseguridad nacional continúa, su sociedad rehén del crimen organizado y como aderezo a este mal, nuestras autoridades asociadas al crimen organizado. No nada mas no aparecen 43 estudiantes, en la última década no aparecen miles de connacionales, desaparecidos, secuestrados y seguramente asesinados.

La corrupción galopante que continúa su avance por todos los rincones y entrañas de la nación. Con una majestuosa impunidad, burlona para el pueblo mexicano. Indecente, perversa, insultante. Hoy este solo hecho provoca la pérdida de miles de millones de pesos anualmente, equiparable, a algo así como el 10 por ciento del producto interno bruto.

Aunado a todo esto los recortes presupuestales del gobierno federal para ajustar la grave crisis que enfrenta, por las pésimas políticas públicas que hoy nos rigen y que empinan más la balanza a mayor pobreza de su sociedad. Recortes que impactaran principalmente en el desarrollo social (educación) que de por si México ocupa los últimos sitios en calidad, eficiencia y eficacia (OCDE). Otro sector golpeado drásticamente y que va de mal en peor es el de la salud. Con sus dependencias en franca quiebra como es el IMSS e ISSSTE y otras más de sus dependencias del sector salud, manejadas por los gobiernos federal y estatales. Estos recortes presupuestales impactaran las inversiones (infraestructura urbana), ya que se dibujan sobre un 20 por ciento menos que el año anterior.

No sigo más para no impactarlos como el chiste del perico…….si les digo se enojan.

PERO deseo que hoy se esté emprendiendo más conciencia, sensibilidad y participación por parte de ustedes, la sociedad.

Ya lo dijo uno de los presidenciables……”SOLO EL PUEBLO PODRA SALVAR AL PUEBLO”. No esperen nada de sus diputados y senadores, más que traición a la patria.

FELIZ 2017…………o condolencias.

Comentarios